Homem é preso em flagrante por suspeita de importunação sexual contra mulheres e crianças no interior de SP

Na noite da última segunda-feira, dia 24 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante suspeito de importunar sexualmente mulheres e crianças no centro de Botucatu, município localizado no interior do estado de São Paulo.

De acordo com informações do portal g1, a Polícia Militar (PM) foi chamada após uma mulher denunciar que havia sido abordada pelo suspeito. Ele teria tentado contato físico com a vítima e beijado seu rosto após ela apertar a mão dele.

Na terça-feira (25), o homem foi encontrado pela polícia na Praça Virgílio Lunardi, na Rua Major Matheus, em frente a uma agência bancária.

No local, ele havia repetido a mesma ação, importunando e beijando outras 15 pessoas, incluindo uma menina de 12 anos, um menino de dez anos e um bebê de colo, segundo as autoridades.

As vítimas foram abordadas pela PM e confirmaram a suspeita. O homem então foi detido e encaminhado para a delegacia. Ele permaneceu preso em flagrante por importunação sexual, com base nos relatos das vítimas e dos policiais.

Foram apreendidas cartelas de medicamentos para disfunção erétil com o suspeito, que segue na Delegacia de Botucatu.