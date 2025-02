Homem com posse de material sexual envolvendo polvo, cobra e outros animais recebe ordem de prisão

James Dean, 41 anos, residente em Ledbury, em Londres, no Reino Unido, foi condenado a uma ordem de prisão comunitária de 24 meses após ser encontrado com 16 imagens e vídeos ilegais que retratavam atos sexuais com animais, incluindo um polvo, uma cobra, um cavalo, um cachorro e um porco. De acordo com informações do Hereford Times, um dos vídeos também continha um ato que ameaçava a vida de uma pessoa.

A decisão do Tribunal de Magistrados de Hereford também inclui seis meses de tratamento para alcoolismo e uma ordem de prevenção de danos sexuais válida até 2030. Como parte das restrições, Dean está proibido de usar ou possuir dispositivos eletrônicos com acesso à internet sem supervisão, armazenar arquivos digitais em nuvem ou instalar softwares de ocultação de dados. Ele também deve manter um histórico acessível de sua atividade online para monitoramento policial.

Além das acusações relacionadas à posse de pornografia extrema, Dean também foi condenado por proferir insultos raciais contra um policial um mês após sua prisão. O incidente, que ocorreu em julho de 2024, envolveu comportamento ameaçador e abusivo, considerado agravado por motivação racial.

A sentença visa restringir seu acesso a dispositivos digitais e garantir que ele cumpra medidas de reabilitação supervisionadas pelas autoridades.