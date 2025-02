Família pede ajuda para encontrar publicitário que desapareceu ao tentar visitar prima, em MG

A família do publicitário Sérgio Pataro Lopes Júnior, de 35 anos, está desesperada em busca de informações sobre o paradeiro dele. O homem, que tem esquizofrenia e é dependente químico, foi visto pela última vez no dia 14 de fevereiro, enquanto tentava visitar uma prima em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, em Minas Gerais.

ANÚNCIO

Pai do publicitário, Sérgio Pataro contou que o filho, por conta da esquizofrenia, é assistido judicialmente por ele. O rapaz mora na capital mineira com a mãe, que tem o mesmo diagnóstico, e trabalha em um escritório. Porém, 20 dias antes de sumir, o publicitário parou de comparecer ao trabalho.

No último dia 14, ele tentou visitar uma prima em Brumadinho, para onde a família viaja com frequência, e foi visto na portaria do condomínio Retiro do Chalé. No entanto, ele não chegou a entrar no prédio, pois a prima não estava, e não foi mais visto desde então.

“É preocupante, nossa família está desesperada. Não temos notícia nenhuma, não sei por onde ir mais, onde procurar. Um dia antes ele foi na casa da minha irmã, e ela deu dinheiro para ele, cerca de R$100. Além disso, ele estava sem dinheiro e sem documentos”, disse o pai do rapaz, em entrevista ao jornal “O Tempo”.

LEIA TAMBÉM:

Os familiares denunciaram o desaparecimento do rapaz, que é investigado. Em depoimento, os parentes disseram que essa não é a primeira vez que ele some e recentemente, por conta dos problemas com drogas, eles planejavam interná-lo em uma clínica de reabilitação.

A Polícia Civil pede que quem tiver informações sobre o paradeiro do publicitário entre em contato pelo 0800-2828-197.