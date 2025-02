Aumento no preço do combustível deixa motoristas de aplicativo em alerta

Motoristas que trabalham com aplicativos podem encontrar um novo alerta no que diz respeito aos gastos para a profissão. Um levantamento recente da Edenred Ticket Log revelou que o preço do combustível aumento 2.58% em relação a janeiro, causando preocupação para quem precisa abastecer constantemente.

ANÚNCIO

Leia também:

Considerado um dos principais gastos para os motoristas de aplicativo, os constantes reajustes nos valores da gasolina e do etanol podem inviabilizar financeiramente a profissão. Logo nas primeiras semanas de fevereiro o impacto já foi sentido, com o valor da gasolina chegando a R$6,47 por litro.

Segundo levantamento do GigU, a média de gastos mensal de motoristas de aplicativo chega a variar em torno de R$1861,42. O estudo, realizado entre outubro de 2023 e outubro de 2024 considerou os dados captados com 81 motoristas que atuam nas 15 principais capitais brasileiras.

Rotinas exaustivas para compensar os preços

Em fala, o CEO e co-fundador do GigU, Luiz Gustavo Neves, ressalta que as variações podem impactar diretamente na rotina dos trabalhadores e em sua saúde.

“Observamos que muitos motoristas estão ampliando suas jornadas para compensar os custos elevados com o combustível, o que pode resultar em desgaste físico e mental, além de impactar a qualidade do serviço prestado”, afirma.

Desta forma, o especialista alerta para que as autoridades busquem estabilizar o preço dos combustíveis, enquanto as empresas de transporte por aplicativo devem buscar formas de auxiliar os motoristas a equilibrar os gastos com a profissão.