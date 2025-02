Ambulância bate contra carreta e deixa bebê de apenas oito dias em estado grave no Paraná

Na noite da última terça-feira, dia 25 de fevereiro, uma ambulância bateu contra a traseira de uma carreta, na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. As informações são do portal g1.

Um recém-nascido, de apenas oito dias, está entre as vítimas do acidente. Ele ficou em estado grave ao ser arremessado, após o impacto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mãe do bebê, que não teve a identidade divulgada, teve hemorragia no local em que foi feito o corte da cesariana.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância, da cidade de Piraí do Sul, interior do Paraná, estava com cinco ocupantes. No km 525, houve a colisão.

O recém-nascido, que iria realizar tratamento para icterícia em Curitiba, precisou ser intubado pelos socorristas. Ainda segundo os bombeiros, a mãe, além da hemorragia, teve também uma lesão na cervical.

Mãe e filho foram levados para hospitais da região. O motorista da ambulância, que também ficou ferido na colisão, também precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

O pai do bebê, que estava na ambulância, e o motorista da carreta, não tiveram ferimentos. A causa do acidente não foi divulgada pela PRF.