VÍDEO: Arrastão em ponto de ônibus termina com estrangeiro morto, na Zona Oeste de São Paulo

Um arrastão cometido por criminosos em um ponto de ônibus na Rodovia Raposo Tavares, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta terça-feira (25), terminou na morte de um estrangeiro, de 46 anos. A vítima seguia para o trabalho, quando foi abordada por uma dupla em uma motocicleta. Os assaltantes balearam o homem, que não resistiu e morreu no local.

A reportagem do SBT esteve no ponto de ônibus logo após o latrocínio, que é o roubo seguido de morte (veja no vídeo abaixo).

O crime ocorreu por volta das 6h, na altura do Km 15 da Raposo Tavares, já na saída da Capital. Os criminosos se aproximaram em uma motocicleta vermelha e roubaram celulares de pessoas que estavam no ponto de ônibus.

Não há informações se o estrangeiro reagiu ou o motivo dela ter sido baleada pelos assaltantes. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas atestaram o óbito do homem no local.

O caso foi registrado como latrocínio no 51º DP (Butantã). Os policiais ainda fazem diligências e buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado a movimentação dos criminosos.

O corpo do estrangeiro foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necropsiais.