Saiba quem é o universitário e repórter esportivo que foi baleado após ser confundido com bandido

Estudante de Publicidade e Propaganda e repórter esportivo Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, está internado em estado grave no RJ; ele foi baleado por PM da reserva após ser confundido com assaltante

O estudante de Publicidade e Propaganda e repórter esportivo Igor Melo de Carvalho, de 31 anos, está internado em estado grave no Hospital Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, e perdeu um rim. O rapaz seguia em uma corrida em uma motocicleta por aplicativo, na Penha, quando foi confundindo com um assaltante e baleado pelo policial militar da reserva Carlos Alberto de Jesus.

Nas redes sociais, familiares de Igor lamentaram o caso, disseram que o rapaz é um trabalhador, inocente, e cobraram justiça (assista abaixo).

Igor foi baleado na madrugada da última segunda-feira (24), na Avenida Lobo Júnior. Conforme os parentes, o rapaz tinha saído da casa de samba Batuq, onde faz bicos como garçom aos finais de semana, e voltava para casa. Ele chamou uma motocicleta por aplicativo e, no trajeto, um carro passou a perseguir o veículo.

Sem que fosse realizada uma abordagem, um ocupante do carro efetuou disparos na direção da motocicleta, atingindo Igor. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu pedir ajuda a colegas de trabalho e foi levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde permanece internado em estado grave.

Antes de ser socorrido, no entanto, uma mulher foi ao local em que o universitário tinha sido baleado e o reconheceu como sendo um assaltante. Ela é esposa do policial militar da reserva, que foi quem atirou em Igor. O agente aposentado não foi encontrado pela reportagem para comentar o assunto.

O universitário foi levado ao hospital, onde segue mantido sob escolta policial. Apesar das acusações, a família dele nega que o rapaz tenha qualquer ligação com o crime cometido contra a mulher.

“Meu primo perdeu um rim e está com estômago e intestinos ainda bastante afetado. Todo esse caso aconteceu porque uma senhora foi assaltada, e ela, junto ao seu marido, um policial da reserva, resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Eles viram o meu primo, que no horário do assalto estava trabalhando, um homem negro em cima de uma moto e acharam que meu primo poderiam ter algum envolvimento com o assalto. O Igor sequer tem passagem pela polícia, mas está sendo tratado como um criminoso”, disse a prima do universitário, nas redes sociais.

A casa de samba Batuq se solidarizou com a situação do funcionário e pediu que as autoridades apurem o que realmente aconteceu. “Agora, mesmo baleado, Igor está sob custódia, impedido de receber visitas e tratado como criminoso. Até quando jovens negros serão ‘confundidos’ e alvejados sem provas?”, destacou o bar.

Investigação

A Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro destacou, em nota, que os agentes do 16º BPM (Olaria) foram chamados até a Avenida Lobo Júnior, na Penha, para verificar uma ocorrência de invasão a domicílio.

No local, os agentes foram informados que dois homens, que trafegavam em uma motocicleta, foram alvo de disparos de arma de fogo provenientes de um veículo desconhecido. Um deles ficou ferido e foi socorrido por populares ao Hospital Estadual Getulio Vargas. Já o condutor da motocicleta foi encaminhado a delegacia para esclarecer os fatos.

“O caso foi registrado na 22ª DP, onde um policial militar da reserva se apresentou como autor dos disparos. Sua esposa teria reconhecido o condutor da moto como um dos responsáveis pelo roubo de seu aparelho celular. Um dos homens foi preso, enquanto o ferido permaneceu sob custódia no referido hospital. A corporação colabora integralmente com o trabalho de investigação da Polícia Civil, e o caso foi encaminhado à Corregedoria da Geral da Polícia Militar”, destaca a pasta.