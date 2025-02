Saiba quem é o policial civil preso em ação que mira fintechs suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público e da Polícia Federal deflagraram uma operação, na manhã desta terça-feira (25), para combater lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Duas fintechs - instituições financeiras digitais - são investigadas. Durante as diligências, foi preso o policial civil Cyllas Salerno Elia Júnior, que é CEO de uma dessas empresas e foi citado na delação de Vinicius Gritzbach, executado em novembro passado.

A " Operação Hydra" mira a atuação das fintechs 2Go Bank e Invbank. De acordo com a investigação, essas empresas movimentaram recursos milionários da facção criminosa, escondendo a origem ilícita do dinheiro por meio da compra de imóveis.

Elia Junior, que estava afastado da Polícia Civil desde 2022, voltou ao trabalho no começo deste ano. Ele tinha sido detido no último dia 26 de novembro durante a “Operação Tai-Pan”, que combateu crimes financeiros que movimentaram R$ 6 bilhões nos últimos cinco anos, mas foi solto em dezembro do ano passado. O homem é CEO da 2GO Bank.

O policial atuou no Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e foi citado na delação por Gritzbach, oito dias antes de ser morto. Conforme o depoimento, Elia Júnior seria sócio de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, e de Rafael Maeda Pires, o Japa, no 2Go Bank. Ambos são apontados como importantes lideranças do PCC.

A defesa do policial civil não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Os representantes das fintechs investigadas também não foi localizados.

Operação Hydra

As investigações começaram a partir das delações de Vinicius Gritzbach. Conforme as apurações, as fintechs em questão movimentavam cifras que chegam aos R$ 30 milhões nos últimos anos. As duas empresas são suspeitas de receber valores em espécie do PCC e depois movimentá-los, dando a aparência de licitude.

Ainda segundo a investigação, essas fintechs faziam depósitos nas contas de “laranjas” com esses recursos provenientes do PCC, mantendo pleno controle de tais contas.

De acordo com o MP-SP, Gritzbach “jogou luz na atuação de fintechs para o branqueamento de bens e valores oriundos de atividades criminosas”. Na operaçãi desta manhã, além da prisão do policial civil, os agentes cumpriram dez mandados de busca e apreensão em endereços nas cidades de São Paulo, Santo André e São Bernardo.

Morte de Gritzbach

O empresário Vinicius Gritzbach foi morto a tiros de fuzil quando desembarcava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, em novembro de 2024, enquanto estava acompanhado da namorada e da escolta policial.

O laudo da polícia aponta que parte das balas usada em sua morte era da Polícia Militar de São Paulo, evidenciando a participação de policiais na execução.

Ele era acusado de lavagem de dinheiro para o PCC e fez acordo de delação com o Ministério Público, onde entregou esquemas do grupo e também de policiais corruptos.