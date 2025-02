Polícia apura se gerente de banco achada nua e morta foi vítima de estupro, no interior de SP

Gerente de banco Aline Cristina Giamogeschi, de 31 anos, foi encontrada sem vida na casa em que morava, em Registro, no interior de SP

A Polícia Civil investiga a morte da gerente de banco Aline Cristina Giamogeschi, de 31 anos, que foi encontrada nua e sem vida na casa em que morava, em Registro, no interior de São Paulo. A perícia apontou que o corpo da vítima apresentava marcas compatíveis com “conjunção carnal não autorizada”, assim, a corporação apura se ela também foi vítima de estupro.

Aline foi encontrada morta no último sábado (22). Familiares estranharam ao não conseguirem contato com ela e foram até a residência. Lá, um irmão pulou o muro e achou a bancária sem vida, nua, apenas com um vestido enrolado na cintura e uma roupa íntima na perna esquerda.

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e os socorristas atestaram o óbito da vítima. A perícia foi ao local e constatou que o corpo apresentava hipóstase cadavérica, que são manchas arroxeadas ou avermelhadas na pele geradas pela acumulação do sangue após a parada de circulação.

Conforme o boletim de ocorrência, algumas manchas escuras estavam nas proximidades da genital de Aline, o que sugere que houve “conjunção carnal não autorizada”. Apesar disso, o corpo da vítima não apresentava sinais de luta corporal.

O caso foi registrado como morte suspeita e segue em investigação na Delegacia Seccional da cidade. Nenhum suspeito pelo crime foi identificado até o momento.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da bancária. O vereador Jefferson Pecori Viana (PT), de Registro, disse que Aline foi vítima de um “brutal assassinato” e cobrou a devida apuração.