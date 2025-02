Mulher abandona filho de 8 anos sozinho em casa por três dias e é presa em flagrante no interior de SP

Na última segunda-feira, dia 24 de fevereiro, uma mulher, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante após abandonar o próprio filho de aproximadamente 8 anos sozinho em um apartamento por três dias.

O caso aconteceu no Jardim Bertoni, em Americana, cidade do interior do estado de São Paulo. As informações são do portal g1.

De acordo com a Guarda Civil, no local, a equipe encontrou a porta do apartamento aberta e a criança tomando banho.

Questionado, o menino disse que a mãe estava viajando há três dias e meio e que, neste período, ele se alimentou apenas com um pacote de bolacha e um litro de leite.

A criança também relatou aos agentes que tem outros três irmãos mais novos, de 4 anos, 6 anos e 6 meses. Eles possuem pais diferentes e cada um foi deixado pela mãe com seu respectivo pai.

No momento em que o menino que estava no local foi encontrado, não havia nenhum responsável disponível. Por isso, ele foi levado para um abrigo da cidade.

A mãe da criança apareceu no Conselho Tutelar enquanto o caso era registrado pelas autoridades no plantão policial. Ela foi detida e levada para o Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuada em flagrante pelos crimes cometidos.