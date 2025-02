Motorista suspeito de estuprar jovem de 19 anos tem passagem bíblica tatuada e mais de 11 mil seguidores

Suspeito utilizava as redes sociais para compartilhar conteudos de estilo de vida.

A polícia de Ceilândia (DF) prendeu em flagrante João Gomes da Silva, de 35 anos, sob acusação de estuprar uma jovem de 19 anos durante uma corrida por aplicativo. O caso, registrado durante a noite do último sábado (22) segue sob investigação das autoridades locais.

ANÚNCIO

Leia também:

Conforme informações recentes, João Pedro foi preso em sua casa localizada em Alexânia, no Entorno do DF. O motorista, que trabalhava em plataformas de aplicativo, também mantinha um perfil ativo nas redes sociais, onde compartilhava registros em família e de sua rotina como jogador de futebol amador com os mais de 11 mil seguidores.

Em meio as publicações, o motorista compartilhava registros com roupas de grife adquiridas em uma outlet na qual costumava trabalhar, e fazia questão de mostrar suas diversas tatuagens. Uma delas faz referência à Bíblia: “O Senhor é meu pastor, e nada me faltará”.

Tatuagem de suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos. (Reprodução)

Entenda o caso

Uma jovem de 19 anos voltava para casa após participar do aniversário de um amigo de seu irmão durante a noite do dia 22 de fevereiro. Na ocasião, ela chamou um carro por aplicativo e, por segurança, passou a compartilhar sua localização com a mãe por GPS.

No trajeto, o motorista, identificado como sendo João Pedro, tentou diversas abordagens e chegou a passar a mão na vítima com o veículo em movimento, afirmando “querer fazer sexo com ela”. Ele teria se desviado do caminho e estacionado o veículo em local escuro, onde cometeu o abuso, seguindo viagem logo depois.

Ao chegar em casa, a vítima relatou o ocorrido para a mãe e foi acompanhada por ela à delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência. Em seguida, a jovem foi encaminhada para atendimento médico.

ANÚNCIO

O motorista João Pedro Gomes da Silva foi preso em Alexânia (GO), município localizado a 85 quilômetros de Brasília. No momento da prisão, que ocorreu em frente a esposa do suspeito, ele negou ter cometido o estupro, e afirmou que a relação sexual foi consentida pela jovem.

*Informações - Metrópoles