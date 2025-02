Mãe desabafa após filha, portadora de síndrome rara, ser agredida por cuidadora: “É uma criança indefesa”

Uma menina de 10 anos, portadora de uma síndrome rara, foi agredida repetidas vezes por uma de suas cuidadoras. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a menina, paciente de home care, teve seu braço quebrado durante uma das agressões. O caso ocorreu em Taguatinga Sul (DF).

Conforme publicado pelo Metrópoles a menina, que não teve sua identidade revelada, nasceu com a síndrome de Moebius, uma condição neurológica rara que afeta os nervos cranianos responsáveis pelo controle dos músculos da face e dos olhos, levando à deficiência motora do rosto. Além da síndrome em questão, a menina também é diagnosticada dentro do espectro autista.

“Ela não fala, não anda e não come. Então é 100% dependente dos cuidados de terceiros. É uma criança indefesa”, afirma a mãe que também preferiu permanecer anônima.

Médica alertou para possíveis agressões

Segundo o relato, as suspeitas de que a menina estaria sofrendo uma série de agressões começou após uma médica alertar a mãe sobre alterações no comportamento da criança. Imagens de uma câmera de segurança confirmaram a hipótese da médica e identificaram a técnica de enfermagem Fernanda Aparecida da Conceição Borges, como a possível agressora.

A cuidadora, que estava acompanhando a menina há seis meses, foi flagrada em uma série de agressões que levaram a família a buscar atendimento hospitalar para a criança ao longo do último final de semana. De acordo com a mãe, a criança teve o braço quebrado e lesões anteriores constatadas.

“Estou chorando há dois dias. É uma dor muito grande saber que minha filha passou por isso. Sensação de que não posso dormir, porque preciso protegê-la"

Diante do caso, a família tentou confrontar a cuidadora, mas descobriu que ela pediu demissão da empresa para qual prestava serviços e trocou seu número de telefone. Até o momento, o paradeiro da mulher é desconhecido. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil.