Jovem de 21 anos é morto a tiros após tentativa de assalto; crime aconteceu na frente da namorada

Na noite do último domingo, dia 23 de fevereiro, um jovem, de apenas 21 anos, foi morto a tiros após uma tentativa de assalto. O crime aconteceu no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, em Manaus, capital do vasto estado do Amazonas. A vítima foi assassinada na frente da namorada.

ANÚNCIO

De acordo com informações da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o rapaz, identificado como Ícaro Teodoro Nascimento Castro, e a namorada, estavam indo para a casa da irmã da moça quando tudo aconteceu. O casal foi abordado por dois suspeitos em uma moto.

Após os criminosos anunciarem o assalto, a companheira de Ícaro entregou o celular. Porém, mesmo assim, um dos homens disparou três vezes contra o jovem, que foi atingido na cabeça. Ele morreu no local.

Leia também:

Polícia encontra ‘casa-bomba’ e prende três suspeitos com fuzil, granada e drogas em SP

Jovem de 24 anos morre após ser esfaqueada 17 vezes em Votorantim; companheiro é o principal suspeito

Recém-nascido morre após ser atirado de janela pela mãe: “Negação da gravidez é considerada”

ANÚNCIO

Jovem foge sem prestar socorro após atropelar cinco crianças que brincavam na calçada

Os suspeitos fugiram após o crime sem serem identificados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas o socorristas apenas constataram a morte de Ícaro.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) também esteve no local e removeu o corpo da vítima. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que iniciará as investigações para apurar o fato de mesmo após o roubo do celular, os suspeitos atiraram contra a vítima.

As informações são do postal g1.