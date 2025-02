Jovem de 19 anos estuprada por motorista de aplicativo compartilhou sua localização com a mãe antes do crime

Uma jovem de 19 anos foi estuprada durante uma corrida de aplicativo para sua casa, em Ceilândia (DF), na noite do dia 22 de fevereiro. Segundo informações da mãe da jovem durante seu depoimento, a filha chegou a compartilhar sua localização de GPS durante a corrida, mas não conseguiu evitar o abuso sofrido.

De acordo com relato da mãe, a filha estava em um aniversário na casa de um amigo de seu irmão, em Samambaia, quando pediu um veículo por meio do aplicativo para retornar para casa. A solicitação feita pela jovem foi perto das 23h20, e a mãe acompanhou o trajeto pela localização de GPS compartilhada.

Ao notar que a filha se desviou da rota comum para casa, a mulher chegou a entrar em contato com a jovem, que atendeu a ligação, disse que estava “tudo bem” e desligou em seguida, retornando alguns minutos depois.

Com sangramento intenso, a jovem contou para a mãe sobre o ocorrido e seguiu com ela para a delegacia onde registrou um boletim de ocorrência de estupro. Devido aos ferimentos, a menina chegou a desmaiar e precisou de atendimento médico".

“Quero fazer sexo com você”

O motorista envolvido no caso foi identificado como sendo João Pedro Gomes da Silva, de 35 anos, que foi preso em flagrante em sua residência em Alexânia (GO). Segundo relatos da jovem durante seu depoimento, o homem fez diversos comentários de cunho sexual e chegou a tocá-la durante a corrida, afirmando que “queria fazer sexo” com ela.

A vítima relata ter se recusado diante da proposta do motorista, que respondeu afirmando que “o ato aconteceria de qualquer forma”. Ele teria desviado o trajeto e estacionado o carro até um local escuro nas proximidades de um campo de futebol, onde cometeu o crime.

Uma nota emitida pela 99 lamenta o ocorrido e revela que ao tomar conhecimento do caso a empresa prontamente expulsou o motorista da plataforma e se colocou à disposição para auxiliar a jovem.