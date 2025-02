Idoso morre após perder o controle, bater contra barreira e cair em represa na Rodovia Anchieta

Um homem de 60 anos morreu em um acidente na altura do Km 33 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na madrugada desta terça-feira (25). Ele perdeu o controle da direção, colidiu contra a mureta de proteção e caiu na Represa Billings, com o teto virado para baixo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 4h50. O carro da vítima, um Hyundai Creta, ficou submerso e a vítima não resistiu. Uma operação de resgate foi montada para a retirada do veículo da água.

O Centro de Controle de Informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) destacou que o condutor seguia no sentido Norte, quando invadiu o gramado às margens da rodovia e depois conseguiu retornar para a pista, mas se chocou contra a barreira de proteção e caiu na represa.

No local do acidente, é possível ver marcas dos pneus no gramado. O que levou o motorista a perder o controle, no entanto, ainda é investigado. O nome dele não foi revelado.

Por conta da operação de resgate, uma faixa da Anchieta seguia bloqueada no trecho por volta das 8h. A reportagem entrou em contato com a Ecovias, concessionária que administra a estrada, e aguarda retorno.