Homem morre após ser golpeado por idosa com imagem religiosa durante tentativa de invasão

Um caso surpreendente chamou a atenção na cidade de Raposos, região metropolitana de Belo Horizonte, neste último domingo (23). Uma mulher de 64 anos foi detida pela polícia sob suspeita de ter provocado a morte de um jovem de 28 anos após golpeá-lo com um pedaço de madeira que tinha a forma de uma imagem religiosa. O incidente ocorreu após o rapaz invadir a residência da suspeita em estado alterado, supostamente por uso de drogas, causando medo e destruição.

Segundo o depoimento prestado à polícia, a mulher relatou que o jovem já apresentava uma ferida profunda no abdômen ao chegar em sua residência, possivelmente causada por arma branca. Ele destruiu o portão e, sob efeito aparente de substâncias ilícitas, ameaçou a moradora, forçando-a a reagir para defender sua integridade. Diante do risco imediato, ela usou uma estátua de madeira, em formato de santo, para atingir a cabeça do invasor.

Ainda segundo o site O Tempo, o impacto acabou agravando ainda mais o estado de saúde do rapaz, que deixou o local cambaleando e gritando de dor, até cair próximo ao portão, onde posteriormente veio a óbito.

Investigação aponta possível dívida financeira como motivação do conflito

Durante a investigação policial, surgiu a hipótese de que o conflito teria relação com uma dívida financeira. De acordo com relatos obtidos pela polícia, o rapaz estaria devendo dinheiro ao filho da moradora, que não se encontrava na residência há quase dois meses. Esse possível conflito entre ambos é tido como principal razão da visita do jovem, que teria procurado a família para cobrar a dívida.

Além disso, testemunhas disseram que o suposto autor da primeira agressão – a facada no abdômen – não visitava o local desde dezembro do ano anterior. Até o momento, este suspeito segue foragido, e a polícia prossegue com as investigações para esclarecer melhor as circunstâncias do crime.

A idosa está detida enquanto aguarda desdobramentos judiciais. O ocorrido chocou moradores da pacata região, acostumados a uma rotina tranquila e pouco violenta, especialmente por envolver uma pessoa idosa, o que não é comum em casos criminais dessa natureza.