Homem é preso após matar a própria mãe a facadas dentro de casa para roubar dinheiro e comprar drogas

Na manhã do último domingo, dia 23 de fevereiro, um homem, de 47 anos, foi preso em flagrante após matar a própria mãe dentro de casa. O caso aconteceu no centro de José Bonifácio, município do estado de São Paulo.

O crime foi motivado pela busca do suspeito por dinheiro para comprar drogas, segundo o Boletim de Ocorrência. As informações são do portal G1.

Conforme a Polícia Militar (PM), a vítima, de 70 anos, foi encontrada morta em sua cama pelo genro. O homem, que não teve a identidade divulgada, estranhou a falta de contato com a idosa após ligar para ela diversas vezes.

Ele então decidiu ir até a residência e, ao arrombar a porta, se deparou com o corpo da sogra coberto de sangue e com uma panela ao lado. O genro acionou a polícia.

A investigação aponta que o suspeito, usuário de crack, atacou a mãe para roubar R$ 200 que ela guardava na bolsa. Após cometer o crime, ele fugiu e usou o dinheiro para comprar drogas.

Suspeito localizado

O homem foi encontrado pela PM em um barracão abandonado. Ele ainda estava com a faca do crime nas mãos. Ao ser abordado, desferiu um golpe com a faca em seu próprio peito, mas conseguiu ser contido.

O suspeito confessou o assassinato e, ferido de forma leve, foi encaminhado para um hospital de São José do Rio Preto (SP) sob escolta policial. A perícia apreendeu a faca e a panela de ferro encontrada ao lado do corpo da vítima. O caso foi registrado como latrocínio, crime que consiste em roubo seguido de morte.