Casal recebe “apoio do público” durante relação sexual em camarote do Sambódromo

Casal é flagrado em momento explícito no Sambódromo do Rio de Janeiro.

Uma nova cena de sexo em público viralizou nas redes sociais nestes últimos dias. O vídeo, publicado na segunda-feira (24) mostra um casal em cenas explícitas e à vista do público durante um ensaio técnico no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, que rodam pelas redes sociais, é possível notar que o casal está completamente envolvido no ato realizado em um dos camarotes do local. Em determinado momento, a multidão que assiste aos dois começa a gritar para que o homem consiga “finalizar” o ato.

Caso sejam identificados e seja comprovada a consciência de que o ato estava sendo praticado à vista de outras pessoas, o casal pode ser condenado de 3 meses a 1 ano de prisão conforme previsto no Código Penal Brasileiro. As informações foram compartilhadas pelo portal Terra.

Prazer em ser visto

Diante do grande aumento de casos envolvendo cenas de sexo em ambientes públicos, o Metro World News conversou com um especialista no assunto que esclareceu diversas questões envolvendo o fetiche do exibicionismo e os detalhes que separam a prática fetichista de uma condição patológica.

Vale lembrar que desde o início do ano este é o quarto caso do tipo que viraliza, seguindo outros como os “surubões” do Arpoador e de Búzios e o flagra de um casal nas proximidades de uma marina no litoral de São Paulo.