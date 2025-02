Bebê de 2 meses leva nove pontos na cabeça após ser esfaqueado durante briga de casal

Na manhã do último domingo, dia 23 de fevereiro, um bebê, de apenas 2 meses, precisou levar nove pontos na cabeça após ser esfaqueado durante uma briga de casal.

O caso aconteceu na residência do casal, no bairro Maria Helena, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. As informações são do portal g1.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, de 34 anos, é o companheiro da mulher, de 26. Os dois, que estão juntos há dois anos, não tiveram os nomes divulgados.

Durante a confusão, o homem tentou golpear a companheira com uma faca, mas acabou acertando a cabeça da criança. Após o crime, o suspeito tentou fugir a pé pelas ruas do bairro, mas foi preso em flagrante pela PM.

O bebê foi socorrido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, levou nove pontos na cabeça e não corre risco de vida.

Ainda segundo a PM, o homem tem um histórico violento com várias passagens pela polícia pelos crimes de agressão, descumprimento de medida protetiva, ameaça, resistência e lesão corporal.

Em nota, a Polícia Civil informou que deslocou a perícia até o bairro Maria Helena para os trabalhos de praxe. De acordo com as autoridades, a mulher, que também estava ferida, e o bebê, receberam atendimento médico. O suspeito foi levado para depor na delegacia.