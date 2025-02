Após reunião com Bolsonaro, advogado de defesa pede anulação da delação de Mauro Cid

O advogado responsável por conduzir a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso da suposta tentativa de golpe de Estado entre os anos de 2021 e 2023, confirmou em fala à imprensa que deve pedir a anulação da delação premiada de Mauro Cid.

Segundo reportagem do Metrópoles, Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro, se reuniu com o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, durante a tarde da última segunda-feira (24). Em um encontro que durou aproximadamente 20 minutos o advogado pediu a anulação da delação e justificou seus pedidos por não ter acesso à íntegra das mídias da delação.

“Indícios de tortura”

A decisão da defesa de Bolsonaro ocorre pouto tempo depois de o ex-presidente qualificar os trechos da delação de Mauro Cid como uma “tortura”. Segundo ele, Alexandre de Moraes chega a ameaçar o pai, a esposa e a filha de Cid como forma de pressioná-lo a falar de forma a colaborar com as investigações.

De acordo com as informações divulgadas até o momento, a delação de Cid foi peça fundamental para grande parte das investigações que levaram à denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 33 pessoas no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado.