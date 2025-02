Após levar bronca, avô dá tapa na cara do neto de 9 meses e mata o pai da criança

Uma briga familiar terminou com a morte de um homem de 28 anos pelas mãos do próprio sogro. Segundo informações iniciais sobre o caso, a discussão que terminou com o homem esfaqueado foi causada por um “beijo na boca” do bebê. O crime ocorreu em Brejetuba, no Espírito Santo.

De acordo com a reportagem do G1, o caso aconteceu na tarde do último domingo, 23 de fevereiro. O suspeito, de 44 anos, é avô da criança e chegou à casa da filha alcoolizado. Ele teria beijado o neto, um bebê de nove meses, na boca e acabou levando uma bronca do pai da criança.

O pai do bebê pediu para que o avô não fizesse isso pois a criança estava doente, o que causou um momento de raiva no homem que deu um tapa no rosto do neto. Para defender o filho, o homem tentou afastar o avô da criança, momento em que foi atingido no peito por uma facada.

Ele morreu no local enquanto aguardava a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Preso em flagrante

Após esfaquear o genro no peito e ferir outra pessoa que tentou impedir a briga, o homem, que não teve a identidade revelada, tentou fugir, mas foi preso pela Polícia Militar e levado à delegacia. Ele foi autuado em flagrante por homicídio, tentativa de homicídio e estupro de vulnerável.

O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal da Polícia Civil, onde passará por exames e será liberado para os familiares.