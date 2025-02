Viúva, irmã e cunhado suspeitos pela morte de Igor Peretto já têm data para a primeira audiência; Saiba quando é

A primeira audiência envolvendo os suspeitos pela morte do empresário Igor Peretto, em Praia Grande (SP), está marcada. No dia 20 de março Rafaela Costa (viúva), Marcelly Peretto (irmã) e Mário Vitorino (cunhado) do empresário devem passar pela audiência de instrução e julgamento referente ao caso.

O caso, registrado no dia 31 de agosto de 2024, ocorreu no apartamento de Marcelly Peretto. Conforme o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), existem indícios de que o trio premeditou a morte do empresário por considerá-lo um “empecilho no triângulo amoroso”.

A data da audiência foi comunicada pelo juiz Felipe Esmanhoto Mateo, que também deu um prazo para que a defesa de Mario Vitorino qualifique as testemunhas protegidas. O juiz também se posicionou quanto a alegação dos advogados de defesa de Marcelly Peretto de que Felipe Pires de Campos, que representa a família da vítima, teria cometido o crime de tergiversação ao defender partes em conflito em uma mesma causa.

Exumação rejeitada

Outro pedido da defesa de Marcelly foi rejeitado pelo magistrado ao comunicar a data da audiência. O pedido de nulidade do laudo pericial necroscópico foi recusado pela Justiça, bem como o pedido de exumação do corpo de Igor para realização de um novo exame necroscópico.

Vale lembrar que recentemente os advogados de Marcelly se envolveram em uma série de críticas em relação à reconstrução simulada do caso, durante a qual emojis foram utilizados pela equipe para ilustrar as ações dos suspeitos no momento do crime.