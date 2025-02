Suspeito de estuprar adolescente é linchado após ser encontrado nu no local do crime

Um homem de 26 anos foi espancado por populares após ser flagrado tentando estuprar uma adolescente de 15 anos. O caso, registrado em Rio Branco, no Acre, chamou atenção devido à ação dos populares, que ouviram os gritos da vítima e localizaram o homem nu no local do abuso.

Após ser localizado, o suspeito foi linchado pelos populares, que chegaram até mesmo a gravar as agressões. Ele chegou a desmaiar devido aos ferimentos, mas ainda assim foi preso em flagrante com a chegada da polícia militar.

Entenda o caso

A adolescente de 15 anos e seu namorado, que também é menor de idade, estavam nas proximidades de um bar localizado no Loteamento Novo Horizonte. Enquanto o rapaz foi ao banheiro, o homem de 26 se aproximou e atacou a adolescente.

O suspeito abusou e agrediu a menina, a deixando com graves ferimentos. No entanto, os gritos da adolescente chamaram a atenção dos clientes do bar e de seu namorado, que rapidamente localizaram o suspeito e a jovem.

Em pouco tempo, moradores da região se aglomeraram em torno do suspeito e o atacaram. Ele foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de tentativa de estupro e lesão corporal grave. Informações sobre o estado de saúde da adolescente agredida não foram divulgadas.

*Informações - Metrópoles.