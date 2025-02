Recém-nascido morre após ser atirado de janela pela mãe: “Negação da gravidez é considerada”

Um bebê recém-nascido morreu após ter sido supostamente arremessado da janela do segundo andar de um hotel no 20º arrondissement de Paris, na madrugada de 24 de fevereiro. A suspeita é uma turista americana de 18 anos, segundo confirmou a promotoria da capital francesa em declaração obtida pela PEOPLE .

“O magistrado de plantão foi até o local. O recém-nascido foi tratado com urgência, mas não sobreviveu”, diz parte da declaração.

“A mãe, uma cidadã americana, faz parte de um grupo de jovens adultos viajando pela Europa. Ela foi levada ao hospital onde passará por uma operação após o parto. Ela também está sob custódia no local. A possibilidade de negação da gravidez é considerada”, completa.

Uma testemunha alertou as autoridades por volta das 6h, horário local, informando que a criança, ainda com o cordão umbilical, havia sido jogada de um hotel Ibis Styles, conforme relatado pelo Le Parisien. O recém-nascido foi socorrido e levado ao hospital Robert-Debré, no 19º arrondissement, mas não resistiu.

A mãe, identificada como uma estudante americana em viagem de estudos pela Europa, foi hospitalizada para uma cirurgia pós-parto e está sob custódia policial no local, segundo o Le Figaro. A possibilidade de negação da gravidez está sendo considerada pelos investigadores.

A promotoria parisiense abriu um inquérito por homicídio de menor, e as circunstâncias do caso ainda estão sendo apuradas. “Ainda não sabemos se estamos lidando com uma negação de gravidez”, disse uma fonte próxima ao caso ao Paris Match.