Musa do Carnaval morre de infarto após brilhar pela escola Boa Vista no ES - Foto: Reprodução

O Carnaval do Espírito Santo encerrou de maneira triste e inesperada neste último fim de semana. Uma das musas da escola de samba Independente de Boa Vista, de Vitória, sofreu um infarto horas após brilhar na avenida, na manhã do domingo (23). A tragédia comoveu a comunidade do samba capixaba e surpreendeu amigos e familiares da empresária Aline Bianca, de 38 anos.

Segundo informações fornecidas pela agremiação e divulgadas pelo G1, a empresária estava em sua residência quando começou a sentir-se mal. Ela foi rapidamente encaminhada a um hospital particular na região metropolitana de Vitória, onde acabou sofrendo um infarto e faleceu no mesmo dia.

O presidente da escola, Emerson Xumbrega, expressou grande pesar ao falar sobre o ocorrido. Segundo ele, a passista havia participado alegremente do desfile, retornando posteriormente para sua casa onde descansou antes do episódio. O dirigente destacou que a musa estava radiante durante a festa e lamentou profundamente a perda repentina, que abalou os integrantes e apoiadores da escola de samba.

Repercussão e homenagens nas redes sociais

A notícia da morte da passista gerou grande comoção nas redes sociais, principalmente entre os que a conheciam pessoalmente e acompanhavam sua trajetória. A Independente de Boa Vista publicou uma nota oficial lamentando a perda e ressaltando a personalidade alegre e positiva da musa, que havia se tornado uma figura querida entre os participantes do Carnaval de Vitória.

Proprietária de um salão de beleza renomado em Laranjeiras, na Serra, a empresária planejava expandir seu negócio ainda neste primeiro semestre, inaugurando um novo espaço comercial junto ao marido. Em seu perfil profissional, uma mensagem de pesar foi divulgada, destacando o legado de beleza, dedicação e superação deixado por ela.

A passista havia conquistado um lugar especial no coração do público capixaba ao longo dos três anos consecutivos em que participou dos desfiles carnavalescos. Até o momento, detalhes sobre as cerimônias fúnebres não foram informados pela família.