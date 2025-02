Moradores de ocupação na Grande SP protestam após a data para reintegração de posse ser adiantada

A manhã desta segunda-feira, 24 de fevereiro, foi marcada por um grande protesto envolvendo os moradores da ocupação “Terra Prometida”, em Guarulhos, na Grande SP. O local, próximo ao bairro Santos Dumont, deverá passar por uma ação de reintegração de posse no próximo da 8 de março.

De acordo com informações apuradas pelo G1, os moradores do local protestaram colocando fogo em pneus e madeiras. Nas imagens aéreas, é possível notar que muitos carregam placas e cartazes com pedidos de ajuda e de direito à moradia.

Para acompanhar o protesto, foram deslocadas equipes do Corpo de Bombeiros, que controlaram as chamas, e ao menos dez viaturas da Polícia Militar. Informações sobre os impactos do protesto para as vias no entorno não foram divulgadas até o momento.

Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Município de Guarulhos para um posicionamento sobre o assunto e aguardamos retorno.