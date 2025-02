Mãe de adolescente encontrado morto em área de mata desabafa: “Espero que sirva de exemplo para vários jovens”

O corpo do jovem João Anderson Melk, de 16 anos, foi localizado no final do último sábado (22) em uma área de mata nas proximidades de João Pessoa (PB). Familiares do rapaz estiveram presentes no Instituto de Medicina Legal para os procedimentos de reconhecimento do corpo e confirmaram a identidade da vítima.

Em fala compartilhada pelo Portal T5, a mãe do jovem agradeceu pelo apoio ao longo dos dias de busca pelo filho, desaparecido desde o dia 19 de fevereiro. Segundo ela, João Anderson “estudava, tinha acompanhamento espiritual e vinha de uma família evangélica”.

Ao falar sobre a morte do filho, ela pediu para que o caso seja um exemplo para outros jovens “que, às vezes, são um pouco rebeldes e não escutam o que os pais dizem”.

Local de difícil acesso

Segundo a reportagem, João foi localizado dentro de um poço em uma área de mata de difícil acesso. O corpo estava em estado avançado de decomposição sendo que o adolescente possuía lesões na cabeça provavelmente causadas por arma branca.

Os próximos passos envolvem análises ainda mais detalhadas para determinar a circunstâncias da morte do adolescente. A polícia trabalha com a hipótese de que João foi jogado no poço para dificultar a localização e a identificação de seu corpo.