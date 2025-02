Jovem foge sem prestar socorro após atropelar cinco crianças que brincavam na calçada

Cinco crianças que brincavam em uma calçada na noite do último domingo (23) foram atropeladas por um jovem de 23 anos, detido com sinais de embriaguez. Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento do atropelamento, que foi seguido pela fuga do motorista. O caso foi registrado em Limeira, no interior de São Paulo.

As crianças brincavam sentadas na calçada da rua Jéssica Fernanda Dalcol, no bairro Parque Pompeu, quando foram atingidas pelo veículo dirigido por um jovem de 23 anos. Enquanto as crianças foram encaminhadas ao Pronto Socorro, o homem fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Conforme informações do Metrópoles, a polícia localizou o motorista em uma casa na mesma região do atropelamento. No local ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apontou 0,44mg/l de álcool no organismo, ficando acima da medida permitida de 0,3mg/l.

O rapaz foi detido e conduzido à delegacia onde permanece à disposição da Justiça. O veículo utilizado por ele foi apreendido.

Até o momento não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos fermentos sofridos pelas crianças. Sabe-se apenas que elas permanecem internadas no Pronto-Socorro local.