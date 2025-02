Jovem de 24 anos morre após ser esfaqueada 17 vezes em Votorantim; companheiro é o principal suspeito

Na manhã do último domingo, dia 23 de fevereiro, uma jovem, de 24 anos, foi morta com diversos golpes de faca, no bairro Jardim Europa, em Votorantim, município no interior do estado de São Paulo. As informações são do portal G1.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), o principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que não teve a identidade divulgada. Até o momento, ele ainda não foi localizado.

Ainda conforme a GCM, a irmã de Luana Rodrigues do Nascimento Moraes havia recebido uma mensagem dela por volta das 8h pedindo por ajuda, alegando que o companheiro estava alterado.

Depois disso, Luana não enviou mais mensagens ou atendeu ligações. Neste momento, a irmã da jovem foi então até a residência que ela morava e a encontrou morta.

De acordo com as autoridades, a vítima levou 17 facadas em várias partes do corpo. Durante a vistoria pela casa, a Polícia Militar encontrou e apreendeu porções de drogas.

O corpo de Luana foi removido do imóvel pela funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba (SP). Segundo a polícia, ela trabalhava com a leitura de medidores de energia em uma companhia na região.

A ocorrência foi registrada como feminicídio na delegacia de Votorantim e, até o momento, ninguém foi preso.