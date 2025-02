Idoso perde mais de R$ 40 mil após golpe aplicado por bancário em agência de MG; polícia investiga o caso

Um caso preocupante veio à tona recentemente em Mar de Espanha, Zona da Mata mineira, envolvendo um idoso de 69 anos que perdeu mais de R$ 40 mil. A vítima relatou ter sido enganada por um funcionário bancário, responsável por gerenciar seu atendimento na agência da cidade.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, os desvios financeiros ocorreram gradualmente, iniciando no final de dezembro de 2023 e persistindo até fevereiro de 2025. A vítima, que usava sua conta apenas para operações simples do cotidiano, começou a desconfiar do golpe ao notar que seu saldo não apresentava os rendimentos habituais.

Foi então que procurou auxílio jurídico e denunciou o ocorrido às autoridades competentes. O acusado, um bancário de 29 anos, confessou ter executado operações não autorizadas, incluindo empréstimos, transferências e pagamentos na conta da vítima. Para cometer o crime, ele teria aproveitado uma visita do idoso à agência para substituir o cartão do cliente. Contudo, ao invés de cancelar o cartão antigo, ele continuou usando para realizar transações ilegais.

Medidas legais e investigação policial

Ainda de acordo com o G1, após a denúncia, o suspeito foi encaminhado à delegacia local para prestar depoimento, embora as autoridades ainda não tenham informado se houve prisão ou liberação imediata. O caso segue agora sob responsabilidade da Polícia Civil, que investigará mais detalhadamente o episódio.

Este incidente reforça uma realidade preocupante no país: o número crescente de golpes aplicados contra idosos, população muitas vezes vulnerável e menos habituada às tecnologias digitais e aos procedimentos bancários modernos. Apenas em 2023, segundo dados recentes, houve um aumento superior a 70% nas ocorrências envolvendo vítimas dessa faixa etária.

Especialistas recomendam cautela redobrada em transações financeiras e sugerem que idosos estejam acompanhados de pessoas confiáveis ao visitarem agências bancárias ou realizarem qualquer tipo de operação financeira, visando a proteção contra possíveis fraudes.