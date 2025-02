Idoso paulista é atacado por criminosos após aplicativo indicar rota errada no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma grave ocorrência assustou um turista de 80 anos no Rio de Janeiro neste último final de semana. Residente de São José dos Campos, em São Paulo, o idoso se dirigia pela capital fluminense quando, seguindo as orientações do aplicativo de GPS, acabou entrando inadvertidamente em Cordovil, um dos acessos ao Complexo de Israel, conhecido pela forte atuação de grupos criminosos.

Logo após ingressar na comunidade, o turista percebeu que estava em perigo ao notar homens armados com fuzis nas esquinas. Sem pensar duas vezes, acelerou o veículo tentando fugir da situação, porém foi imediatamente perseguido por criminosos em um automóvel branco, que começaram a disparar em sua direção.

Segundo noticiado pelo G1, o homem tentou desesperadamente escapar da perseguição, mas acabou caindo em uma vala, sendo alcançado rapidamente pelos agressores. Eles retiraram o homem violentamente do veículo, rasgaram suas roupas, e o agrediram fisicamente, ameaçando-o repetidamente de morte.

Desfecho inesperado salvou a vida do turista

Entretanto, o que poderia ter terminado em tragédia teve um desfecho surpreendente. Ao perceberem que a vítima não pertencia a nenhuma facção rival ou milícia, os criminosos decidiram abandoná-lo no local, cessando as agressões e fugindo logo em seguida.

O idoso sofreu ferimentos leves, incluindo um tiro de raspão na perna direita e algumas escoriações no pé, mas felizmente está em condição estável. Seu veículo, entretanto, ficou marcado por diversos impactos de balas de fuzil, evidenciando o nível de perigo pelo qual passou.

Autoridades policiais registraram a ocorrência como tentativa de homicídio, e o caso segue sob investigação para tentar identificar os responsáveis pelo ataque violento. O episódio reforça novamente a necessidade de maior segurança nas áreas dominadas pelo tráfico no Rio, especialmente para visitantes que desconhecem os locais perigosos da cidade.