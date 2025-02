Homem mata o próprio cachorro utilizando um canivete e é preso em flagrante no interior de SP

No último domingo, dia 23 de fevereiro, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante após matar o próprio cachorro utilizando um canivete.

De acordo com informações do portal G1, o caso aconteceu em um condomínio de chácara na zona rural de São José da Bela Vista, cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Vizinhos do suspeito presenciaram o crime e acionaram a polícia.

Conforme o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi até o local após uma denúncia de que o homem amarrou o cachorro em uma cerca e, em seguida, o atacou com um canivete.

O suspeito chegou a fugir, mas foi encontrado tentando se esconder entre plantações próximas ao condomínio. Com ele, a polícia apreendeu um canivete ensanguentado.

O que diz o suspeito

Após a prisão, os agentes da PM foram até a casa do homem e encontraram o animal já morto, com ferimentos no pescoço. Ainda de acordo com o documento policial, o suspeito já tinha praticado maus-tratos a outros animais dele no ano passado.

Ele confessou o crime e alegou te matado o cachorro porque foi mordido por ele. O suspeito foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária Franca (SP) e vai responder pelo crime de maus-tratos.