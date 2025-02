Homem é preso após deixar cachorro trancado em carro exposto ao sol em Botucatu–SP

Um caso revoltante de maus-tratos a animais gerou indignação em Botucatu, no interior de São Paulo, neste domingo (23). Um homem acabou sendo preso em flagrante após abandonar um filhote de cachorro dentro do próprio veículo, estacionado sob o sol forte em um shopping da cidade.

Conforme informações da Guarda Municipal ao G1, o filhote estava preso no automóvel desde o início da tarde, com poucas frestas abertas, em situação que oferecia claro risco à sua vida. Ao serem alertados por pessoas que perceberam o sofrimento do animal, os guardas chegaram rapidamente ao local e realizaram o resgate do cão através do porta-malas do veículo.

Ao ser retirado do carro, o filhote demonstrava claros sinais de fraqueza e desidratação, evidenciando a gravidade da situação em que estava submetido. Uma veterinária do Canil Municipal prestou os primeiros socorros e confirmou o quadro de maus-tratos.

Responsável tentou justificar ato negligente

O tutor apareceu cerca de 40 minutos após o resgate e tentou justificar o seu comportamento negligente, afirmando que havia deixado o cachorro no carro pensando que voltaria logo. No entanto, diante dos claros sinais de sofrimento do animal, as autoridades não aceitaram a justificativa e decretaram a prisão imediata do homem.

Agora, o acusado permanecerá preso à disposição da Justiça, enquanto o animal está sob os cuidados especializados do Canil Municipal. Especialistas alertam sobre os riscos extremos para animais deixados em carros fechados, especialmente sob sol forte, destacando que poucos minutos podem ser fatais.