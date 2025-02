Filha de 2 anos revela assassino da mãe para o avô; ele está foragido

Um caso de feminicidio comoveu a zona rural de Planaltina, no Distrito Federal. Géssica Moreira de Sousa, de 17 anos, morreu ao levar tiro na cabeça, na noite do último sábado (22) e o principal suspeito é seu ex-companheiro da vítima, Vandiel Prospero da Silva, de 24 anos, que está foragido.

De acordo com o G1, a vítima e o suspeito, tinham uma filha de 2 anos e esperavam outro bebê, pois Géssica estava grávida de dois meses.

Testemunhas apontaram que a filha do casal estava no local e viu quando a mãe foi assassinada pelo próprio pai.

“Hoje, [enquanto eu estava] arrumando minha bolsa para ir para o trabalho, minha neta disse ‘vô, meu pai matou minha mãe’. Não tive nem o que falar. Não tive resposta”, conta Valdeir Batista da Silva, pai do suspeito.

Os detalhes do caso contam que Vandiel tinha a guarda da criança e impedia que a mãe visitasse a menina. Na manhã de sábado, a Polícia Militar esteve na casa do suspeito, após a vítima solicitar ajuda para que a filha fosse entregue a ela e as duas foram a igreja.

Relatos contam que o homem chegou alterado na igreja e pediu que Géssica entregasse a filha, mas ela negou. Em seguida, ela recebeu os disparos que a mataram após o atendimento no Hospital Regional de Planaltina.

O carro de Vandiel foi encontrado, mas ele permanece foragido.