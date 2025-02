Em ação com o CIEE, Estação da Luz da CPTM terá posto de cadastro para estagiários

Na próxima terça-feira, 25 de fevereiro, a Estação da Luz da CPTM realizará uma ação em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) que promoverá o cadastro de estudantes para diversas vagas de estágio. Conforme comunicado à imprensa, estudantes de 14 a 24 anos poderão se cadastrar em cagas de estágio e cursos de aprendizagem.

A ação, realizada com apoio da CPTM, ocorre das 11h às 15h na estação que contempla as linhas, 7-Rubi, 10- Turquesa, 11- Coral e serviço Expresso Aeroporto da CPTM. Durante o período citado serão realizadas a divulgação de cursos online, orientações diversas e atendimento pelos profissionais do CIEE.

Os estudantes poderão contar com orientações para a busca de vagas de estágio e também com a resolução de dúvidas em relação ao trabalho como estagiário e aprendiz.