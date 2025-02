Corpo de mulher é encontrado em estado de decomposição dentro da própria casa em MG; marido confessou o crime

No último sábado, dia 22 de fevereiro, uma mulher, de 35 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa, no bairro Vila Gazola, em Ubá, município do estado de Minas Gerais. As informações são do portal G1.

De acordo com a polícia, o companheiro da vítima, também de 35 anos, que não teve o nome divulgado, confessou o crime e está preso.

O crime foi registrado pela Polícia Militar (PM) após vizinhos sentirem um forte cheiro vindo da casa da mulher. Ela morava no local com o companheiro e a filha do casal, de apenas 7 meses.

Os agentes da PM então arrombaram o portão do imóvel e localizaram o cadáver da mulher, coberto por um lençol, em um dos cômodos da casa. A perícia da Polícia Civil também foi chamada e constatou sinais de violência no corpo da mulher.

No entanto, devido ao estado de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte. Em nota, a corporação informou que a 16ª Delegacia do município investigará o caso. Exames de necropsia também serão realizados para determinar a causa da morte.

O companheiro da vítima foi localizado no município de Rodeiro após buscas. Ele confessou o crime, alegando que teve uma discussão com a vítima. O homem estava escondido em uma casa com a filha do casal, que apesentava pequenas escoriações.

Ela foi levada para um hospital para avaliação e, em seguida, entregue aos cuidados de uma tia. Já o autor do crime foi encaminhado para o sistema prisional.