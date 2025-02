Cachorro da raça pitbull é abandonado e ataca vizinhos; a equipe do Corpo de Bombeiros também sofreu ataques

Na noite deste domingo (23), a Polícia Militar foi chamada para atender a uma ocorrência de ataque de um cachorro da raça pitbull a duas pessoas em Campo Grande.

De acordo com o portal de notícias Diário Digital, o boletim de ocorrência aponta os policiais socorreram um homem que apresentava sinais evidentes de embriaguez e que devido à gravidade dos ferimentos, foi levado à Santa Casa para receber cuidados médicos.

Já a segunda vítima, sofreu uma mordida leve e recebeu atendimento imediato do Corpo de Bombeiros no local. Ela informou que o pitbull pertencia a um vizinho que havia se mudado recentemente e abandonando o cão.

A vítima do ataque não sabia o nome do antigo proprietário do cão e ele não foi responsabilizado. O pitbull tentou ainda atacar outras pessoas presentes e equipe de resgate. Para garantir a segurança de todos, os bombeiros tentaram utilizar spray de pimenta, mas a medida não foi eficaz. O animal continuou a atacar, obrigando a equipe a usar força letal para neutralizá-lo.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol) por omissão de cautela na guarda do animal, uma vez que ele estava solto e representava um risco à segurança pública.