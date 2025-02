Atirador envolvido em atentado fake contra prefeito revela detalhes da ação: “O prefeito sabia”

Imagens da delação premiada de um dos presos no caso da tentativa de assassinato de José Aprígio (Podemos), ex-prefeito de Taboão da Serra (SP), revelaram detalhes sobre o planejamento e a execução da farsa que terminou com o candidato gravemente ferido. Segundo Gilmar de Jesus Santos, a equipe estava ciente de que o fuzil furava a blindagem do veículo.

De acordo com as imagens, reveladas pelo G1 e pelo Fantástico, Gilmar revela que foi contatado pelo grupo político de Aprígio para ajudar a montar uma farsa com o objetivo de beneficiar o ex-prefeito em sua tentativa de reeleição. A sua fala foi primordial para a mudança de rumo nas investigações e chamou atenção da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo.

Em sua fala, Gilmar explica que o combinado “era um susto que desse mídia para poder passar no Fantástico”. Ele ainda reforça ter avisado que o fuzil poderia furar a blindagem do veículo e que era “perigoso” se fosse só para chamar a atenção.

Atentado fake

Segundo Gilmar, que comentar ter pensado em desistir do “trabalho”, ele e Odair Júnior de Santana dispararam no veículo blindado em que Aprígio e outras três pessoas de sua comitiva estavam. Os estilhaços de uma bala de AK-47 atingiram o ex-prefeito, que precisou ser hospitalizado.

Preso, ele também revela que Aprígio exigiu os tiros na lateral do carro: “Eu propus atirar no capô do carro, na frente, para não atingir ninguém. Ele falou que na frente não servia. Só servia na lateral”.

A ação do videomaker que acompanhava a equipe de Aprígio também chamou atenção dos investigadores, visto que em menos de 30 minutos após o atentado a equipe já tinha divulgado um vídeo sobre o ataque.