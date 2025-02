Abandonada por tutor cadela é deixada em área isolada do DF e caso revolta internautas - Foto: Reprodução/ Metrópoles

Imagens registradas por câmeras de segurança causaram forte indignação após mostrarem o momento exato em que uma cadela é abandonada na região da Ponte Alta do Gama, no Distrito Federal. O caso ocorreu recentemente, chamando a atenção pela frieza e descaso do responsável pelo animal.

No vídeo divulgado pelo Metrópoles, é possível observar claramente quando um motorista chega próximo a uma área com vegetação, abre o porta-malas do veículo e permite que a cachorra salte para fora.

Veja:

Em seguida, ele volta ao carro e parte, deixando a cadelinha totalmente perdida e desorientada. Logo após o abandono, o animal permanece andando desesperadamente pela rua, buscando um ponto de referência ou algum sinal do tutor que não retorna mais ao local.

Resgate e responsabilização

Felizmente, o animal não ficou desamparado por muito tempo. Uma equipe do deputado distrital Daniel Donizete se mobilizou rapidamente para resgatar a cadela. Após receber cuidados veterinários, ela já se prepara para encontrar uma família que lhe proporcione um lar amoroso e responsável.

Além de emocionar, o caso relembrou a legislação que criminaliza o abandono de animais domésticos. No Brasil, a Lei Federal n.º 9.605/1998 prevê multa e prisão para quem cometer esse tipo de delito. A punição pode ser ainda maior se houver o agravante de morte do animal abandonado.

Especificamente no Distrito Federal, desde 2007 vigora a Lei n.º 4.060, atualizada posteriormente em 2018, que estabelece regras rigorosas para a proteção e bem-estar animal. Dentre as exigências, estão condições adequadas de abrigo, alimentação apropriada e assistência médica veterinária regular. Quem descumprir essas obrigações poderá enfrentar sanções severas, que vão desde multas elevadas até detenção em casos mais extremos.

A Polícia Civil já deu início às investigações para identificar e localizar o responsável pelo ato cruel registrado pelas câmeras.