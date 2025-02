Vídeo mostra briga que acabou na morte de jovem em estação do Metrô de SP; PM reformado foi preso

Câmeras de segurança da estação Vila Matilde do Metrô registraram briga que terminou na morte do estudante Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos

O circuito interno de segurança do Metrô registrou o momento de uma briga que terminou com a morte do estudante Eduardo Rodrigues Machado, de 20 anos, na Estação Vila Matilde, na Linha 3-Vermelha, na Zona Leste de São Paulo. O vídeo mostra quando o rapaz entrou em luta corporal com policial militar reformado Enéas José da Silva, de 57, que foi preso (veja abaixo).

O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (21). Testemunhas contaram que o estudante e o ex-sargento começaram a discutir dentro do vagão de um trem e depois, quando desembarcaram, entraram em luta corporal na plataforma da estação. O vídeo mostra os dois trocando chutes e socos.

Depois da cena, o ex-policial militar atirou contra Eduardo, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que Enéas foi preso em flagrante logo após o ocorrido e indiciado pelo homicídio. Ele foi levado ao Presídio Militar Romão Gomes, na Zona Norte de São Paulo, onde permanece à disposição da Justiça.

A defesa do policial militar reformado não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Em nota, o Metrô confirmou que a confusão teve início após uma briga entre dois passageiros. “Às 18h desta quinta-feira (20/2), um homem foi baleado na estação Vila Matilde (Linha 3-Vermelha), após uma briga com outro passageiro. A pessoa atingida recebeu os primeiros socorros dos funcionários do Metrô, que acionou o Samu e a PM de imediato”, disse a companhia em um comunicado.

O corpo de Eduardo, que era estudante de marketing e jogador de futsal, foi enterrado no sábado (22), no Cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste da Capital.