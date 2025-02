VÍDEO: Eduardo Bolsonaro celebra após ter família elogiada por Trump: “Mande um ‘oi’ para seu pai”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) celebrou nas redes sociais após ser cumprimentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), realizada em Washington. Logo no início do seu discurso, no sábado (22), o norte-americano elogiou a família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“E um amigo meu, Eduardo Bolsonaro, da Câmera dos Deputados do Brasil. Obrigado. Diga ‘oi’ para o seu pai. Obrigado. É uma ótima família. Um grande cavalheiro de uma ótima família", disse Trump (veja abaixo).

Eduardo Bolsonaro publicou em suas redes sociais o vídeo que mostra o cumprimento e escreveu: "É uma honra, Presidente @realdonaldtrump, ter sua amizade, respeito e estima. Saiba que eu, meu pai, minha família e minha nação temos o mesmo carinho, respeito e admiração por você. Que Deus abençoe a América! Que Deus abençoe o Brasil! Juntos, seremos grandes novamente."

O deputado federal foi ao Cpac como representante de Jair Bolsonaro, que está impedido de sair do Brasil, pois teve seu passaporte retido pela Polícia Federal (PF) no ano passado.

Eduardo Bolsonaro chegou a discursar durante uma mesa da Cpac, na última quinta-feira (20), quando falou sobre a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra seu pai nesta semana. Ele contou que Jair Bolsonaro corre “o risco de ser preso” e pediu orações de apoiadores.

“O ex-presidente Jair Bolsonaro está em risco de ser preso com as mesmas acusações falsas usadas contra líderes de oposição na Venezuela, Cuba e Nicarágua”, declarou Eduardo. “Rezem pelo meu pai, rezem pelos brasileiros presos pelo 8 de janeiro. Nós estamos pedindo por anistia no Congresso e esperamos receber o apoio de vocês fora do Brasil”, disse o político.