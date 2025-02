VÍDEO: Briga em bar termina com um homem morto e outras três pessoas feridas, na Zona Sul de SP

Uma briga em um bar terminou na morte de um homem de 33 anos no bairro Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada de sábado (22). Outros dois rapazes e uma mulher também ficaram feridos e foram socorridos. Testemunhas disseram que eles foram atacados por um desconhecido, que fugiu e ainda não foi preso.

A reportagem do SBT esteve no local do crime (veja no vídeo abaixo).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o agressor teria discutido com os clientes do bar e feriu as quatro pessoas, sendo três homens de 33, 29 e 27 anos, além de uma mulher de 18.

A Polícia Militar foi acionada, mas quando chegou ao local o agressor já tinha fugido. As vítimas foram socorridas e levadas a hospitais da região, mas o homem de 33 anos não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima fatal não foi revelado.

A polícia solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão) e segue em investigação.