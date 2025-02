VÍDEO: Avião da Gol precisa voltar ao aeroporto de Brasília após colidir com pássaro durante voo; veja

Um avião da Gol, que fazia o voo G3 1445, precisou retornar ao Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília (DF), depois que colidiu um pássaro no ar, na manhã deste domingo (23). A aeronave seguia com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, mas retornou por conta do incidente pouco depois da decolagem.

Um vídeo publicado pelo portal “Metrópoles” mostra que uma das turbinas do avião chegou a soltar faíscas após a colisão com o pássaro (veja abaixo).

Em entrevista ao “Metrópoles”, a passageira Aline Santana, que estava na aeronave, relatou que sentiu um forte cheiro de queimado.

“Estávamos subindo normalmente e, em certo momento, o avião deu uma tremida e um cheiro de queimado muito forte subiu aqui na parte de trás, mas a gente continuou subindo, parecia que estava tudo bem. Inclusive o serviço de bordo começou a ser servido, com os lanchinhos e as bebidas”, contou a mulher.

Logo depois, a passageira disse que o piloto informou sobre a colisão com o pássaro e destacou que eles iriam retornar para Brasília “para poder verificar qualquer necessidade de manutenção da aeronave”.

Em nota, a Gol confirmou o incidente e disse que os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança em Brasília, às 9h53, e que o avião seguiu para inspeção.

A companhia destacou que os passageiros “receberam as tratativas de acordo com a resolução 400 da ANAC, com possibilidade, de reacomodação em outra aeronave, com previsão para decolagem às 11h55 deste domingo, ou nos próximos voos disponíveis”, informou.

A companhia aérea reforçou “que todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da Gol”, concluiu o texto.