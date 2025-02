Saiba quem era a empresária grávida que foi achada morta em casa pela filha de 12 anos, no Piauí

Empresária Itainara Moura, de 37 anos, foi achada morta na casa em que morava em Teresina, no Piauí; causas do óbito ainda são apuradas

A empresária Itainara Moura, de 37 anos, que estava grávida pela segunda vez, foi encontrada morta pela filha mais velha, de 12 anos, dentro da casa em que morava em Teresina, no Piauí, na manhã de sábado (22). As causas do óbito ainda são apuradas, mas existe a suspeita de que a mulher tenha sofrido um mal súbito.

Em janeiro passado, a empresária, que era dona da rede de loja de roupas femininas IMR Closet, fez uma postagem no Instagram anunciando a gravidez (veja abaixo).

A morte da empresária é apurada como suspeita pela Polícia Civil, que aguarda os laudos do Instituto Médico Legal (IML), que devem determinar o que causou o falecimento.

Em nota postada nas redes sociais, a IMR Closet lamentou a morte da dona e anunciou o fechamento das unidades por tempo indeterminado.

"É com profundo pesar que comunicamos a todos os amigos e clientes a perda inesperada da proprietária da IMR Closet, Itainara Moura. Todas as nossas lojas estão fechadas por tempo indeterminado. Pedimos aos nossos clientes a compreensão e orações neste momento difícil“, diz a publicação.

Amigos também fizeram postagens fazendo homenagens à empresária. “Meu amor, que notícia triste. Como eu amava você! Tão linda e doce. Sempre fez tudo por mim. Você era tão maravilhosa que Deus quis você perto dele. Descanse em paz, minha princesa! Sem acreditar”, escreveu uma amiga de Itainara.