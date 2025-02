LTA Américas define equipes finalistas que seguem na busca por uma vaga no First Stand de League of Legends

O último sábado, 22 de fevereiro, foi emocionante para os fãs do League of Legends competitivo. Em partidas sediadas na Arena Riot Games São Paulo, as equipes representantes da LTA Norte se enfrentaram pelas semifinais da LTA Américas, que vale vaga para o First Stand, primeira competição internacional do calendário competitivo de 2025.

As disputas, realizadas em duas séries melhor de 3 partidas, aconteceram no final da tarde de sábado (22) e se estenderam durante a noite. Desta vez, jogos de tirar o fôlego e séries com 3 games cada não deixaram o torcedor ter um momento sequer de calma.

Favoritos ficam de fora da final

A primeira disputa da tarde foi entre Fly Quest e 100Thieves. Enquanto a equipe da Fly Quest era favorita a conquistar a primeira vaga para a final, os adversários mostraram que favoritismo e os gritos da torcida não seriam suficientes para tirar a vontade de vencer. Depois de um jogo unilateral para a Fly Quest, a 100Thieves conseguiu encaixar dois games alucinantes e conquistar a vaga para a grande final.

Em fala aos jornalistas na coletiva de imprensa realizada após o jogo, jogadores e equipe técnica se mostraram animados com a vitória sobre uma das equipes favoritas para a final e confiantes para o jogo deste domingo (23), que define o grande campeão. No entanto, o adversário só foi conhecido após a segunda disputa do dia.

Fazendo uma md3 também com três jogos, Team Liquid e Cloud9 se enfrentaram pela primeira vez na temporada. Com jogos pegados e momentos de grande impacto para as duas equipes a série terminou em 2 a 1 para a Team Liquid, que contou com o apoio da torcida brasileira ao longo de todos os jogos da disputa. Após os jogos, os jogadores agradeceram ao apoio da torcida que lotou a arena para assistir a disputa.

A grande final da LTA Américas será disputada na tarde deste domingo (23), em formato melhor de cinco partidas (Md5) entre 100Thieves e Team Liquid. Os jogos serão transmitidos nos canais oficiais da Riot Games e por co-streams parceiras autorizadas.