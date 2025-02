Jovem mata a namorada a facadas na Zona Leste de SP e depois posta mensagem ameaçadora na web

A Polícia Civil investiga o assassinato da jovem Ana Carolina Pereira de Santana, de 18 anos, que foi esfaqueada em um apartamento no bairro Cidade Patriarca, na Zona Leste de São Paulo, no sábado (22). O principal suspeito pelo feminicídio é o namorado dela, identificado como Lucas Alves Pereira, de 18, que depois postou uma mensagem ameaçadora no seu perfil do Instagram se referindo à garota.

“Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro”, escreveu o rapaz na postagem. Ele é procurado, mas segue foragido.

Conforme o boletim de ocorrência, Ana Carolina conheceu Lucas na Escola Técnica Estadual (Etec) A. E Carvalho e estavam namorado há cerca de quatro meses. Na última sexta-feira (21), a garota foi dormir no apartamento do rapaz. No sábado pela manhã, ela enviou uma mensagem ao pai pedindo uma quantia em dinheiro, mas depois disso não respondeu mais.

Por volta das 12h30 de sábado, vizinhos escutaram barulho de briga e gritos e acionaram a Polícia Militar. Uma testemunha chegou a bater na porta do apartamento, quando Lucas saiu correndo às pressas.

Quando os policiais chegaram ao local, já encontraram Ana Carolina sem vida. Duas facas, que teriam sido usadas no crime, foram apreendidas no imóvel e encaminhadas para perícia.

O caso foi registrado como feminicídio no 21º Distrito Policial. Familiares das vítimas negaram que o casal tivesse um relacionamento conturbado e não sabem o que motivou o crime. O caso segue em investigação e os policiais procuram pelo suspeito.

Em postagem nas redes sociais, parentes da vítima pedem ajuda para que Lucas seja encontrado (veja abaixo).