Família diz que jovem morta pelo namorado tinha conseguido bolsa para estudar pedagogia: “Sonho”

Familiares da jovem Ana Carolina Pereira de Santana, de 18 anos, que morreu após ser esfaqueada em um apartamento no bairro Cidade Patriarca, na Zona Leste de São Paulo, estão desolados com a perda. Uma irmã disse a garota tinha acabado de conseguir uma bolsa para realizar o sonho de estudar pedagogia. O principal suspeito pelo feminicídio é o namorado da vítima, identificado como Lucas Alves Pereira, também de 18, que está foragido.

“Ela iria começar a cursar pedagogia agora essa semana, estávamos todos felizes por ela ter conseguido 100% na bolsa. Ela se dedicou muito para conseguir e ele simplesmente tirou esse sonho dela. Queremos que ele pague pelo que fez e que sirva de exemplo para outras mulheres”, disse a irmã da vítima, Maria Eduarda Pereira de Santana, em entrevista ao G1.

Ana Carolina foi achada morta na manhã de sábado (22). Depois de cometer o crime, Lucas postou uma mensagem ameaçadora no seu perfil do Instagram se referindo à garota. “Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro”, escreveu.

Lucas Alves Pereira postou mensagem ameaçadora na web depois de matar a facadas a namorada, Ana Carolina Pereira de Santana, na Zona Leste de SP (Reprodução/Redes sociais)

Conforme o boletim de ocorrência, Ana Carolina conheceu Lucas na Escola Técnica Estadual (Etec) A. E Carvalho e estavam namorado há cerca de quatro meses. Na última sexta-feira (21), a garota foi dormir no apartamento do rapaz. No sábado pela manhã, ela enviou uma mensagem ao pai pedindo uma quantia em dinheiro, mas depois disso não respondeu mais.

Por volta das 12h30 de sábado, vizinhos escutaram barulho de briga e gritos e acionaram a Polícia Militar. Uma testemunha chegou a bater na porta do apartamento, quando Lucas saiu correndo às pressas.

Quando os policiais chegaram ao local, já encontraram Ana Carolina sem vida. Duas facas, que teriam sido usadas no crime, foram apreendidas no imóvel e encaminhadas para perícia.

O caso foi registrado como feminicídio no 21º Distrito Policial e segue em investigação. Os policiais ainda procuram pelo suspeito do feminicídio.