Cão fica ao lado de dono que morreu afogado em praia em SC e comove a web: “Amor verdadeiro”

Uma cena comoveu pessoas que estavam na Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um cachorro permaneceu ao lado do corpo do seu tutor, um homem em situação de rua, de 39 anos, que morreu afogado no sábado (22). O caso também chamou a atenção de internautas, que ressaltaram que esse sim se trata de um “amor verdadeiro”.

Conforme o boletim de ocorrência, o tutor do cachorro foi achado morto por volta das 8h de sábado por banhistas, que avistaram o corpo na faixa de areia.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas os socorristas atestaram o óbito ainda no local.

O cachorro permaneceu o tempo todo ao lado do corpo, até que a Polícia Técnico-Científica fizesse a remoção, o que partiu os corações de quem presenciava a cena.

A Guarda Municipal Ambiental da cidade foi ao local e recolheu o animal, o levando até a ONG Viva Bicho BC. Ele recebeu o devido atendimento e está sendo preparado para adoção.

Cena comove a web

Na redes sociais, muitas pessoas ficaram emocionadas ao verem que o cachorro não saiu do lado do dono. “Senhor Deus tenha piedade desse amiguinho e coloque alguém tão legal quanto seu antigo dono na vida dele“, escreveu um internauta.

“O que esse cachorro irá sofrer agora. Tomara que alguém o adote! O amor deles é incondicional!“, ressaltou mais uma usuária do Instagram.

“Amor mais puro e verdadeiro! Tomara que o bichinho seja adotado por alguém“, ressaltou outra internauta.