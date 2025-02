Após boletim médico apontar ‘estado crítico’, Papa Francisco teve noite tranquila, diz Vaticano

O Papa Francisco, de 88 anos, que está internado desde o último dia 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral, teve uma noite tranquila, segundo informou o Vaticano na manhã deste domingo (23). No dia anterior, o boletim médico apontou que o pontífice tinha “estado crítico”, depois de sofrer uma crise de asma prolongada e precisar receber transfusão de sangue, devido a uma anemia.

Apesar de ter passado a noite bem, na manhã deste domingo o papa precisou receber mais uma vez a terapia de alto fluxo de oxigênio. O Vaticano destacou que Francisco passará por novos hoje e um novo boletim médico deverá ser divulgado até a noite.

No sábado, o boletim médico do papa apontou que os médicos identificaram um quadro de baixa contagem de plaquetas associada a uma anemia, que exigiu transfusões de sangue.

“Os exames de sangue de hoje também mostraram uma plaquestomia, associada a uma anemia, que exigiu a administração de transfusões”, diz o boletim. “O Santo Padre continua vigilante e passou o dia na poltrona, embora mais debilitado do que ontem. No momento, o prognóstico é reservado”, concluiu o texto.

Também no sábado, o Vaticano confirmou que, pela segunda semana seguida, o pontífice não realizaria neste domingo a tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro. Apesar disso, o texto da oração dominical do Angelus foi publicado (confira abaixo).

Pneumonia bilateral

Francisco está internado no Hospital Gemelli, em Roma, na Itália. Ele foi diagnosticado com um quadro de pneumonia bilateral, ou seja, seus dois pulmões foram atingidos, diminuindo a sua capacidade respiratória. Tosse e excesso de catarro são alguns dos sintomas mais comuns, além de febre e dificuldade para respirar.

Mais comum em pessoas com o sistema imunitário enfraquecido, como idosos, tal pneumonia pode ser causada por vírus, bactérias ou fungos. A internação facilita o tratamento médico, já que o uso de suporte respiratório e antibióticos específicos acontece.

Antes da internação, o papa já vinha lidando com dificuldades nos joelhos e quadris e devido ao frio que atingiu a Itália nos últimos meses foi aconselhado que ele evitasse a exposição ao ar fresco.