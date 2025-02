VÍDEO: Veja o que alegou motorista de caminhão que bateu em ônibus matando 12 universitários, em SP

O motorista Evandro Rogério Leite, de 51 anos, que dirigia um caminhão que bateu contra um ônibus, matando 12 universitário e deixando outros 19 feridos, no interior de São Paulo, negou ter ingerido bebidas alcoólicas. O homem contou que não estava em alta velocidade ou com sono e culpou um buraco na pista da Rodovia Waldir Canevari (SP-355/330) como o fator que causou o acidente (veja no vídeo abaixo).

“Eu vinha vindo, passei e me perdi no buraco ali, saí fora [da pista]. Passei na valeta, deu aquela tremida, voltei de uma vez com o caminhão e peguei o ônibus que vinha vindo. Estava entre 40 e 60 km/h”, disse Evandro.

Questionado se pretendia fugir, ele disse que sim. Mas, como estava ferido, chamou um advogado e decidiu se apresentar às autoridades.

Evandro foi socorrido com ferimentos leves e foi internado em um pronto-socorro, sob escolta policial. Ele foi preso em flagrante ao receber alta por omissão de socorro e tentativa de fuga e ainda deve responder por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de matar.

Na tarde de sexta-feira (21), o condutor passou por uma audiência de custódia, quando teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. O homem foi levado para a cadeia pública de Santa Rosa de Viterbo, no interior paulista, mas deve ser transferido para a Penitenciária de Pontal, na mesma região.

Evandro ainda não prestou depoimento formal à polícia. Mas, segundo o delegado seccional de São Joaquim da Barra (SP), José Bernardino Alecrim, isso deve ocorrer em breve. O investigador apura se o motorista estava dirigindo com sono.

A defesa do condutor não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. Ao G1, o advogado Marcos Coltri, que representa a empresa J4 Transportes Rodoviários, dona do caminhão, disse que o motorista não estava cansado.

“Era uma viagem tranquila, não é uma viagem que exige muito esforço. (...) A carga horária de trabalho dele não excede as horas normais de um motorista. No momento que aconteceu o acidente ele não estava com sobrecarga de trabalho”, afirma.

Motorista do ônibus

O motorista do ônibus, Eduardo Henrique de Andrade Justino, de 42 anos, disse à polícia que percebeu quando o caminhão, que vinha no sentido contrário, invadiu sua faixa. Ele chegou a levar o coletivo para a extremidade direita da pista, mas ainda assim a carreta avançou e os atingiu.

Um sobrevivente do acidente, o estudante universitário Lucas Bonfim, de 19 anos, contou que a ação rápida do motorista do coletivo evitou que a tragédia fosse ainda maior.

“O motorista ajudou bastante. Ele jogou o ônibus para o lado. Se não tivesse feito isso, o acidente teria sido ainda pior, com risco de o ônibus tombar. Tinha pai de família ali, muitos parentes preocupados”, relatou o rapaz, em entrevista ao G1.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que o ônibus estava regular e com a vistoria em dia.

O acidente

A batida ocorreu por volta das 23h de quinta-feira (20), em um trecho de pista simples da rodovia, entre as cidades de Nuporanga e São José da Bela Vista. O ônibus levava estudantes que voltavam das aulas na Universidade de Franca (Unifran), que seguiam para São Joaquim da Barra.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate das vítimas, sendo que foram confirmadas 12 mortes. Outras 19 pessoas ficaram feridas, incluindo o motorista do ônibus, e foram socorridas para a Santa Casa de São Joaquim da Barra, também no interior paulista.

Até o momento, 17 pessoas já receberam alta. Um dos feridos, que sofreu traumatismo craniano, foi levado para a Santa Casa de Franca. Outro segue em observação em São Joaquim da Barra.

Um velório coletivo é realizado na manhã deste sábado (22), sendo que 10 corpos estão no Lions Clube de São Joaquim da Barra para a despedida das vítimas fatais. Dois estão no Velório Municipal.

A cerimônia deverá ser dividida em duas etapas, sendo que uma delas será reservada aos familiares dos estudantes mortos e depois será realizada uma despedida pública.

Veja a lista dos mortos abaixo:

Caio Felizardo da Silva (estudante de psicologia)

Flávia Mendes dos Santos (estudante de química)

Hugo dos Santos Aliberte Dias (estudante análise de sistemas) ⁠

João Pedro de Oliveira dos Reis (estudante de arquitetura)

Juliana Neves Hespanhol (estudante de administração)

Lívia Tavares Luiz (estudante de enfermagem)

Mariana Anastácio de Oliveira (estudante de biomedicina)

⁠Matheus Jesus Eugênio dos Santos (estudante de engenharia elétrica)

Otávio Costa Oliveira (estudante de ciência da computação)

⁠Pedro Henrique Souza Saraiva (estudante de computação)

Raquel Laila Caldeira (estudante de administração)

⁠Vinicius Nascimento dos Santos (estudante de administração)